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Сборная России вылетела из Марибора после победы над Словенией

12 октября, 11:51
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Самолет с игроками и тренерами сборной России вылетел из Марибора после победы над Словенией в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:1), сообщает пресс-служба национальной команды.

«Пока, Марибор. И спасибо», — говорится в публикации на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Таким образом, национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры