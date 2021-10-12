Сборная России вылетела из Марибора после победы над Словенией

Самолет с игроками и тренерами сборной России вылетел из Марибора после победы над Словенией в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:1), сообщает пресс-служба национальной команды.

«Пока, Марибор. И спасибо», — говорится в публикации на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Таким образом, национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).