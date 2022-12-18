Сборной Аргентины вручили золотые медали ЧМ-2022

Футболисты сборной Аргентины получили золотые медали за победу на ЧМ-2022 в Катаре.

В финале турнира аргентинцы победили сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

По итогам турнира лучшим футболистом стал нападающий аргентинцев Лионель Месси. Лучшим вратарем был признан вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком — полузащитник Энцо Фернандес.