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Сегодня, 21:37

Сборной Аргентины вручили золотые медали ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Футболисты сборной Аргентины получили золотые медали за победу на ЧМ-2022 в Катаре.

В финале турнира аргентинцы победили сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

По итогам турнира лучшим футболистом стал нападающий аргентинцев Лионель Месси. Лучшим вратарем был признан вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком — полузащитник Энцо Фернандес.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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