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Губерниев — о ЧМ: «Лучший финал за 44 года! Месси великий, но он не Марадона»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Футболисты сборной Аргентины.
Фото AFP

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре надо Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Свой первый финал я посмотрел с дедушкой, когда мне было 4 года. Тогда аргентинцы играли с голландцами и выиграли. Конечно, считаю, что это лучший финал за эти 44 года! — сказал Губерниев «СЭ». — Фантастический финал. Французы, провалившие почти весь матч, по началу вообще не должны были забивать, но сделали это. Но все же аргентинцы выиграли вполне справедливо, даже не победив ни в основное, ни в дополнительное время. Аргентина — чемпион мира, Месси — чемпион мира. Но еще раз хочу сказать, что я ожидал от Месси настоящей феерии. Я видел Марадону в игре, Пеле не застал. Конечно, я бы хотел, чтобы Месси был равным по величию Марадоне, но Марадона лучше Месси играл в футбол. Это очевидно. Месси великий, но он не Марадона».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Губерниев
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