«Сафонов — стена, Кузяев — Железный человек». Сборная России в соцсетях отреагировала на победу над Словакией
Сборная России в Twitter отреагировала на победу в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
Пресс-служба национальной команды сравнила Матвея Сафонова со стеной, а Далера Кузяева — с Железным человеком.
??? pic.twitter.com/bbHY3zw3Zy— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2021
Мотя ? pic.twitter.com/5qWXYapvvU— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2021
После этого матча Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. Словакия с 9 очками — на четвертой строчке.
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