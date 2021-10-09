В Госдуме назвали вялой игру сборной России против Словакии
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).
«Впечатления от игры не очень хорошие. Весь второй тайм я ждал, когда уже закончится матч. Откровенно говоря, мы вчера чудом отскочили. Наша сборная выглядела вяло. Большое спасибо словакам, что простили нас в нескольких моментах.
Хотел бы отметить игру Матвея Сафонова, он сделал пару шикарных сейвов. С такой игрой против хорватов шансов будет совсем мало. Не знаю, что может произойти с нашей сборной за месяц, чтобы мы сильно прибавили в классе. Надеюсь, у Карпина найдется джокер в рукаве. Результат хороший, а игра оставляет желать лучшего», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.
В следующем матче матче России 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.
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