Сборная России сыграет в красной форме против Словении

Сегодня, 11 октября, сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Встреча пройдет в Мариборе и начнется в 21.45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина сыграет в красных футболках, являясь гостями встречи.

Онлайн-трансляция матча Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».

Сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. 8 октября команда Валерия Карпина выиграла у Словакии (1:0).

Словения с 10 баллами располагается на третьей строчке в группе.