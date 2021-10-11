Сборная России сыграет в красной форме против Словении
11 октября, 12:20
Сегодня, 11 октября, сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Встреча пройдет в Мариборе и начнется в 21.45 по московскому времени.
Команда Валерия Карпина сыграет в красных футболках, являясь гостями встречи.
Онлайн-трансляция матча Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».
Сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. 8 октября команда Валерия Карпина выиграла у Словакии (1:0).
Словения с 10 баллами располагается на третьей строчке в группе.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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