Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Словении

Сборная России заработала 16 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 11 октября до игры со Словенией. Встреча пройдет в понедельник в Мариборе, начало — в 21.45 (мск).

У команды Валерия Карпина осталось три матча до конца отбора ЧМ-2022: Словения (11 октября), Кипр (11 ноября) и Хорватия (14 ноября).

Словения с 10 очками располагается на третьей строчке в таблице группы H.

Напрямую выйти в финальную стадию ЧМ-2022 может только победитель группы отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места, будут участвовать в стыковых матчах (два раунда).

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы