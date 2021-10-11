Сколько очков у сборной России перед матчем отбора ЧМ-2022 против Словении
11 октября, 12:00
Сборная России заработала 16 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 на момент 11 октября до игры со Словенией. Встреча пройдет в понедельник в Мариборе, начало — в 21.45 (мск).
У команды Валерия Карпина осталось три матча до конца отбора ЧМ-2022: Словения (11 октября), Кипр (11 ноября) и Хорватия (14 ноября).
Словения с 10 очками располагается на третьей строчке в таблице группы H.
Напрямую выйти в финальную стадию ЧМ-2022 может только победитель группы отборочного турнира. Команды, которые займут вторые места, будут участвовать в стыковых матчах (два раунда).
Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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