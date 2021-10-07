Женская бригада судей с Украины будет работать на матче Андорра — Англия
13:33
На матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Англии и Андорры назначена судейская бригада, которая будет состоять только из женщин, сообщает Sky Sports.
Главным арбитром матча будет представительница Украины Екатерина Монзуль. Помогать ей будет соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
Арбитр ВАР — француженка Стефани Фраппар.
Напомним, что встреча между Андоррой и Англией состоится 9 октября.
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