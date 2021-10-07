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Женская бригада судей с Украины будет работать на матче Андорра — Англия

13:33
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На матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Англии и Андорры назначена судейская бригада, которая будет состоять только из женщин, сообщает Sky Sports.

Главным арбитром матча будет представительница Украины Екатерина Монзуль. Помогать ей будет соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Арбитр ВАР — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, что встреча между Андоррой и Англией состоится 9 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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