На матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Англии и Андорры назначена судейская бригада, которая будет состоять только из женщин, сообщает Sky Sports.

Главным арбитром матча будет представительница Украины Екатерина Монзуль. Помогать ей будет соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Арбитр ВАР — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, что встреча между Андоррой и Англией состоится 9 октября.