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Сборная России начала первую тренировку в 2021 году

17:08
Тренировка сборной России. Фото Пресс-служба сборной России., Twitter
Тренировка сборной России. Фото Пресс-служба сборной России., Twitter
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Сборная России в Сочи 18 марта начала подготовку к матчам отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает Twitter национальной команды.

В расположение сборной прибыло восемь футболистов, которые во вторник провели матчи за клубы. Это Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Артем Дзюба (все — «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).

Остальные игроки прибудут после игр 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, а уже 17 марта в национальную команду был довызван защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Первую встречу в рамках отбора к чемпионату мира россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта сыграет на выезде со Словакией.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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