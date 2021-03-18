Сборная России начала первую тренировку в 2021 году

Сборная России в Сочи 18 марта начала подготовку к матчам отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает Twitter национальной команды.

В расположение сборной прибыло восемь футболистов, которые во вторник провели матчи за клубы. Это Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Артем Дзюба (все — «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).

Остальные игроки прибудут после игр 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022, а уже 17 марта в национальную команду был довызван защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Начинаем первую тренировку в Сочи! pic.twitter.com/LD9jioVjvE — Сборная России (@TeamRussia) March 18, 2021

Первую встречу в рамках отбора к чемпионату мира россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта сыграет на выезде со Словакией.