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Головин, Миранчук и другие легионеры, скорее всего, присоединятся к сборной уже на Мальте

16:32
Александр Головин и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Головин и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сбор футболистов сборной России перед отборочными матчами ЧМ-2022 получится сложнейшим для тренерского штаба из-за туров в национальных чемпионатах непосредственно перед матчами сборных, а также ввиду ковидных ограничений в разных странах.

Если сегодня девять игроков «Зенита», ЦСКА и «Ахмата» вместе с тренерами и персоналом сборной прилетели в Сочи на чартере, то в последующие дни игроки будут добираться рейсовыми самолетами. После сегодняшних матчей на юг России направятся игроки «Спартака», «Динамо» и «Краснодара», после завтрашних — «Рубина», «Химок» и «Сочи», последним из которых лететь никуда не надо.

Наконец, по четырем легионерам из-за сложной ситуации с COVID-19 в Европе и ограничений на сообщение между рядом стран, в том числе и с Россией, ситуация до конца не ясна. С большой долей вероятности Александр Головин из Франции, Алексей Миранчук из Италии, Федор Кудряшов из Турции и Александр Жиров из Германии присоединятся к сборной уже на Мальте, куда сборная прилетит ближе к вечеру 22 марта. В этом случае легионеры смогут провести с командой только предматчевую тренировку, поскольку 22 марта сборная будет работать в Сочи. Матч с мальтийцами, напомним, состоится 24 марта.

(Игорь Рабинер)

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