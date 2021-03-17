Кутепов вызван в сборную России

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил вызов в сборную России, сообщает официальный Telegram-канал национальной команды.

«С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник «Зандхаузена» Александр Жиров. Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной.

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

Первую встречу в рамках отбора к чемпионату мира россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта сыграет на выезде со Словакией.