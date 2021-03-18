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Черчесов: «На 96 процентов наши легионеры прилетят уже на Мальту»

18:01
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после получасовой восстановительной тренировки ответил на вопрос «СЭ», верно ли, что с вероятностью в 90 процентов легионеры национальной команды приедут уже на Мальту. «На 96», — сказал Черчесов.

(Игорь Рабинер)

Сборная прилетит на Мальту ближе к вечеру 22 марта.

Александр Головин из Франции, Алексей Миранчук из Италии, Федор Кудряшов из Турции и Александр Жиров из Германии смогут провести с командой только предматчевую тренировку, поскольку 22 марта сборная будет работать в Сочи. Матч с мальтийцами состоится 24 марта.

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