Пресс-служба сборной России в Twitter отреагировала на гол Георгия Джикии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

Защитник национальной команды отметился голом ударом через себя, за что получил сравнение со Златаном Ибрагимовичем.

«Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча Словения — Россия по версии болельщиков и экспертов!» — говорится в сообщении.

Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча #СловенияРоссиия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/vMD8rZJlr4 — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.