Сборная России: «Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча»
12 октября, 00:47
Пресс-служба сборной России в Twitter отреагировала на гол Георгия Джикии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).
Защитник национальной команды отметился голом ударом через себя, за что получил сравнение со Златаном Ибрагимовичем.
«Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча Словения — Россия по версии болельщиков и экспертов!» — говорится в сообщении.
Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча #СловенияРоссиия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/vMD8rZJlr4— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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