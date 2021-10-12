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Сборная России: «Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча»

12 октября, 00:47
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Пресс-служба сборной России в Twitter отреагировала на гол Георгия Джикии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

Защитник национальной команды отметился голом ударом через себя, за что получил сравнение со Златаном Ибрагимовичем.

«Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча Словения — Россия по версии болельщиков и экспертов!» — говорится в сообщении.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры