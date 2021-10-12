Карпин — о песне «Валера, Валера»: «Эмоции были положительные, но не от песни, а от атмосферы в раздевалке»
Карпин прокомментировал песню в свою честь в раздевалке сборной России после победы над Словенией
12 октября, 00:40
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции на песню «Валера, Валера» в раздевалке команды после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).
«Эмоции были положительные, но не от песни, а от атмосферы: все кричали, отмечали», — сказал Карпин.
После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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