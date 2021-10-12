Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции на песню «Валера, Валера» в раздевалке команды после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Эмоции были положительные, но не от песни, а от атмосферы: все кричали, отмечали», — сказал Карпин.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.