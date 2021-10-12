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Далич — о ничьей со Словакией: «Мы пропустили два гола из двух ситуаций, которых не должно было случиться»

Далич прокомментировал ничейный результат сборной Хорватии в матче со Словакией
12 октября, 00:57
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (2:2).

«Мне действительно не на что жаловаться игрокам. Я могу просто поздравить их с их усилиями и волей. Мы пропустили два гола из двух ситуаций, которых не должно было случиться. Мы должны двигаться дальше. Мы контролировали матч и владели мячом. Не думаю, что отсутствие Ковачича было проблемой», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

После этого матча Хорватия с 17 очками опустилась на второе место в группе H, Словакия с 10 очками — на третьей строчке. Сборная России с 19 очками лидирует в группе.

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Сергей Разин все материалы автора
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