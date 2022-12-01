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Сегодня, 19:21

Рюдигер назвал Наваса отличным вратарем, которого многие недооценивают

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вратаре национальной команды Коста-Рики и «ПСЖ» Кейлоре Навасе.

«Кейлор — отличный вратарь, которого по-прежнему немного недооценивают, как по мне. Но, конечно, мы хотим обыграть Коста-Рику. Выгонит ли он меня из своего дома в случае победы? Пока я вовремя плачу за аренду, не думаю, что это произойдет», — приводит слова Рюдигера Eurosport.

29-летний немец арендует дом Наваса в Мадриде с момента перехода в «Реал» летом этого года.

Сборная Германии сыграет с Коста-Рикой в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 в четверг, 1 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Источник: https://www.eurosport.de/fussball/wm/2022/antonio-rudiger-scherzt-vor-dem-duell-mit-vermieter-keylor-navas-solange-ich-punktlich-zahle._sto9251504/story.shtml
Антонио Рюдигер
Кейлор Навас
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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