Рюдигер назвал Наваса отличным вратарем, которого многие недооценивают

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вратаре национальной команды Коста-Рики и «ПСЖ» Кейлоре Навасе.

«Кейлор — отличный вратарь, которого по-прежнему немного недооценивают, как по мне. Но, конечно, мы хотим обыграть Коста-Рику. Выгонит ли он меня из своего дома в случае победы? Пока я вовремя плачу за аренду, не думаю, что это произойдет», — приводит слова Рюдигера Eurosport.

29-летний немец арендует дом Наваса в Мадриде с момента перехода в «Реал» летом этого года.

Сборная Германии сыграет с Коста-Рикой в рамках заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 в четверг, 1 декабря. Начало — в 22:00 мск.