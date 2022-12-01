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Сегодня, 19:06

Сантуш заявил, что Роналду может не сыграть в матче с Южной Кореей на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что форвард Криштиану Роналду может пропустить матч заключительного тура групповой стадии с Южной Кореей на ЧМ-2022.

«Думаю, шансы 50 на 50, посмотрим. Все будет зависеть от того, будет ли Роналду тренироваться сегодня и как он будет это делать. Посмотрим, в каком он состоянии. У нас есть план на случай, если Роналду будет недоступен. Победить и занять в группе первое место очень важно, потому что в таком случае мы получим дополнительный день на восстановление», — приводит слова Сантуша ESPN.

Матч Южная Корея — Португалия пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: ESPN
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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