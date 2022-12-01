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Судейство

Сегодня, 19:25

Хорватия — Бельгия: пенальти Модрича отменен. Это тоже скандал?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
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На 15-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия судья Антони Тэйлор наказал Янника Феррейру-Карраско за фол на Андрее Крамариче и назначил 11-метровый удар. Но после вмешательства видеоарбитра Марко Фрица пенальти, который собирался выполнить Лука Модрич, был отменен. Почему так произошло, и правильно ли поступила бригада рефери?

Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.

Система полуавтоматического определения офсайда (САОТ) показала, что один из игроков сборной Хорватии оказался в положении «вне игры». В данном случае только этого результата было недостаточно — потребовалось, чтобы сам Тэйлор посмотрел повторы, оценил действия футболистов и вынес окончательное решение. Что в итоге и было сделано.

Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод, когда Янник Феррейра-Карраско фолит на Андрее Крамариче в матче ЧМ Хорватия — Бельгия.

Правильно ли это? Да, исходя из сегодняшних реалий и использования на ЧМ-2022 современных технологий, протестированных и одобренных ФИФА. Вы можете сколько угодно спорить и не соглашаться, но сегодня будет так и не иначе. Никаких доступов, никаких исключений, никаких зазоров.

Почему же все-таки офсайд? Деян Ловрен на считанные сантиметры или даже сантиметр оказался ближе к линии ворот, чем Ян Фертонген. То есть хорват оказался за линией офсайда. Так определила САОТ. Ловрен боролся с Фертонгеном, значит, активно участвовал в игре. И его нахождение в положении «вне игры» наказуемо. Именно так рассудил Тэйлор, отменил 11-метровый удар и назначил свободный.

Эпизод матча ЧМ Хорватия — Бельгия.
Эпизод матча ЧМ Хорватия — Бельгия.

Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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