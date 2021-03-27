Малафеев не считает Россию очевидным фаворитом в матче со Словенией

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Словении в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Сейчас нет смысла устраивать ротацию вратарей в таком матче. Россия все-таки является фаворитом, но, учитывая не очень надежную победу, все-таки она была недостаточно убедительная, хотя 3:1 хороший счет, и результат словенцев против хорватов, тут можно уже поспорить. У нас еще преимущество в том, что играем в Сочи с поддержкой болельщиков», — сказал Малафеев «СЭ».

Вячеслав Малафеев добавил, что учитывая матч с хорватами, Словения добилась положительного результата, поэтому очевидным фаворитом сборную России не считал бы.

«Конечно же, матч может быть ничейным. Будет ли успехом это для нас — зависит от того, сколько возможностей будет иметь и та, и другая команда. Что касается Дзюбы и Соболева, то их вместе мы, наверно, сможем увидеть только в концовке такого матча, когда действительно потребуются дополнительные атакующие резервы», — добавил Малафеев.

Матч Россия — Словения пройдет сегодня, 27 марта, в Сочи. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)