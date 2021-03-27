Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией
Сборная России победила команду Словении (2:1) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
На 26-й минуте счет в матче открыл Артем Дзюба. Он же на 35-й минуте забил еще раз и оформил дубль. На 36-й минуте один мяч отыграл Йосип Иличич.
Россия набрала шесть очков и лидирует в группе Н. У Словении три очка и вторая позиция. Следующий матч российская команда проведет на выезде против сборной Словакии 30 марта.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа Н
2-й тур
Россия — Словения — 2:1 (2:1)
Голы: Дзюба, 26 (1:0). Дзюба, 35 (2:0). Иличич, 36 (2:1).
Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (Мухин, 87), Оздоев, Кузяев, Головин (Миранчук, 49), Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86).
Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 61), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).
Предупреждения: Головин, 11. Мевля, 13. Кудряшов, 43. Миранчук, 77. Захович, 89.
Судьи: Ди Белло. Костанцо, Пассери (все — Италия).
27 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 13008 зрителей.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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