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Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией

18:51
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России победила команду Словении (2:1) в матче второго тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

На 26-й минуте счет в матче открыл Артем Дзюба. Он же на 35-й минуте забил еще раз и оформил дубль. На 36-й минуте один мяч отыграл Йосип Иличич.

Россия набрала шесть очков и лидирует в группе Н. У Словении три очка и вторая позиция. Следующий матч российская команда проведет на выезде против сборной Словакии 30 марта.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа Н

2-й тур

Россия — Словения — 2:1 (2:1)

Голы: Дзюба, 26 (1:0). Дзюба, 35 (2:0). Иличич, 36 (2:1).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (Мухин, 87), Оздоев, Кузяев, Головин (Миранчук, 49), Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86).

Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 61), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).

Предупреждения: Головин, 11. Мевля, 13. Кудряшов, 43. Миранчук, 77. Захович, 89.

Судьи: Ди Белло. Костанцо, Пассери (все — Италия).

27 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 13008 зрителей.

Россия — Словения

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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