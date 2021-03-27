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Максим Мухин дебютировал в сборной России

18:45
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Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин дебютировал в составе сборной России. Он вышел на замену в концовке второго тайма отборочного матча ЧМ-2022 против команды Словении.

Мухин заменил Рифата Жемалетдинова, который дебютировал в основном составе сборной России.

Россия — Словения

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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