Состав сборной Словакии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Заявка сборной Словакии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России состоит из 27 футболистов. Предстоящая игра состоится в Казани 8 октября, начало — в 21.45 (по мск).

Состав Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией:

Вратари

· Франтишек Плах («Пяст»)

· Марек Родак («Фулхэм»)

· Душан Куцяк («Легия»)

· Доминик Грейф («Мальорка»)

Защитники

· Милан Шкриньяр («Интер»)

· Любомир Шатка («Лех»)

· Петер Пекарик («Герта»)

· Мартин Вальент («Мальорка»)

· Мартин Косцельник («Слован», Чехия)

· Давид Ганцко («Спарта» Пр)

· Томаш Губочан («Омония»)

· Вернон Де Марко («Слован», Словакия)

· Лукаш Паушек («Слован», Словакия)

Полузащитники

· Эрик Ирка («Овьедо»)

· Ондрей Дуда («Кельн»)

· Томаш Суслов («Гронинген»)

· Матуш Беро («Витесс»)

· Мартин Косцелник («Слован» Лб)

· Роберт Мак («Ференцварош»)

· Владимир Вайсс («Слован» Бр)

· Юрай Куцка («Уотфорд»)

· Станислав Лоботка («Наполи»)

· Марек Гамшик («Трабзонспор»)

· Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»)

· Патрик Грошовский («Генк»)

· Лукаш Гараслин («Сассуоло»)

Нападающие

· Давид Стрелец («Слован»)

· Иван Шранц («Славия»)

· Роберт Боженик («Фортуна» Д)

· Ладислав Альмаси («Баник»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словакии в 120,35 миллиона евро. России — 138,7 миллиона евро.

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