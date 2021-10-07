Состав сборной Словакии на матч отбора ЧМ-2022 с Россией
Заявка сборной Словакии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России состоит из 27 футболистов. Предстоящая игра состоится в Казани 8 октября, начало — в 21.45 (по мск).
Состав Словакии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией:
Вратари
· Франтишек Плах («Пяст»)
· Марек Родак («Фулхэм»)
· Душан Куцяк («Легия»)
· Доминик Грейф («Мальорка»)
Защитники
· Милан Шкриньяр («Интер»)
· Любомир Шатка («Лех»)
· Петер Пекарик («Герта»)
· Мартин Вальент («Мальорка»)
· Мартин Косцельник («Слован», Чехия)
· Давид Ганцко («Спарта» Пр)
· Томаш Губочан («Омония»)
· Вернон Де Марко («Слован», Словакия)
· Лукаш Паушек («Слован», Словакия)
Полузащитники
· Эрик Ирка («Овьедо»)
· Ондрей Дуда («Кельн»)
· Томаш Суслов («Гронинген»)
· Матуш Беро («Витесс»)
· Мартин Косцелник («Слован» Лб)
· Роберт Мак («Ференцварош»)
· Владимир Вайсс («Слован» Бр)
· Юрай Куцка («Уотфорд»)
· Станислав Лоботка («Наполи»)
· Марек Гамшик («Трабзонспор»)
· Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»)
· Патрик Грошовский («Генк»)
· Лукаш Гараслин («Сассуоло»)
Нападающие
· Давид Стрелец («Слован»)
· Иван Шранц («Славия»)
· Роберт Боженик («Фортуна» Д)
· Ладислав Альмаси («Баник»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словакии в 120,35 миллиона евро. России — 138,7 миллиона евро.
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