Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Я жду завтра только победы от сборной России. Уверен, что наши парни покажут красивый результативный футбол. Самое главное — набрать три очка. Можно сыграть не очень зрелищно, но победить. Каждая потеря очков может стать роковой для нашей сборной. Очень хочется увидеть наших парней на чемпионате мира, верю в них!» — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.