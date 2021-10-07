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«Можно сыграть не очень зрелищно, но главное победить. Комбаров — о матче Россия — Словакия

Бывший защитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча Россия — Словакия
17:36
Дмитрий Комбаров. Фото Instagram
Дмитрий Комбаров. Фото Instagram
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Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Я жду завтра только победы от сборной России. Уверен, что наши парни покажут красивый результативный футбол. Самое главное — набрать три очка. Можно сыграть не очень зрелищно, но победить. Каждая потеря очков может стать роковой для нашей сборной. Очень хочется увидеть наших парней на чемпионате мира, верю в них!» — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.

Россия — Словакия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры