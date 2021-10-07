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Гордеев о потерях сборной России из-за травм: «Тренер сборной очень зависим от клубов»

Гордеев высказался о потерях сборной России из-за травм
14:59
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Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев высказался о кадровых проблемах, с которыми столкнулась главная национальная команда перед октябрьскими играми отбора ЧМ-2022.

«Игроки притираются, не надо сюда привязывать травматизм, здесь нет такой глубокой корреляции. Игроки приходят в сборную на короткий срок, не думаю, что за пять дней будут какие-то нагрузки. Будут, скорее, функциональные тренировки — исключительно поддерживающий режим. Важно донести до игроков требования и дать им небольшую передышку, потому что они приезжают, как правило, после матчей. И когда мы говорим о каком-то травматизме, мы больше подразумеваем работу игрока в клубе, нежели в сборной. В национальной команде дают восстановиться и поддержать себя.

Еще Гус Хиддинк говорил, что тренер сборной очень зависим от клубов. Ладится все у ЦСКА или «Зенита», и игроки приходят в сборную в хорошем и эмоциональном физическом состоянии. Наставник сборной выстраивает свою сборную и должен взаимодействовать с тренерами клубов, важно, в каком состоянии приходят ребята. Идет становление. Является это проблемой? Конечно, является. Короткие сроки, кандидатов в сборную много», — приводит «Газета.Ru» слова Гордеева.

Завтра, 8 октября в Казани состоится матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словакия. 11 октября российская сборная под руководством Валерия Карпина встретится со Словенией на выезде.

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/07/n_16652635.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры