Федор Чалов: «С Карпиным общения никакого не было»
Чалов заявил, что пока не общался с главным тренером сборной России
17:47
Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о сборной России и попадании в состав национальной команды.
«Это некорректный вопрос, сейчас я здесь, играю с детьми на коробке, что еще надо. С Карпиным пока не общался.
Комфортно ли играть с Заболотным: Да, конечно.
Я футболист, я хочу играть в любом случае и на любой позиции, чувствую себя везде комфортно», — передает слова Чалова корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.
Сборная России проведет ближайший матч со словаками 8 октября в Казани, а хорваты в этот же день — на выезде с командой Кипра.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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