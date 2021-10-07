Федор Чалов: «С Карпиным общения никакого не было»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о сборной России и попадании в состав национальной команды.

«Это некорректный вопрос, сейчас я здесь, играю с детьми на коробке, что еще надо. С Карпиным пока не общался.

Комфортно ли играть с Заболотным: Да, конечно.

Я футболист, я хочу играть в любом случае и на любой позиции, чувствую себя везде комфортно», — передает слова Чалова корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.

Сборная России проведет ближайший матч со словаками 8 октября в Казани, а хорваты в этот же день — на выезде с командой Кипра.