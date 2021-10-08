Россия с минимальным счетом обыгрывает Словакию после первого тайма
Сборная России выиграла первый тайм у команды Словакии в рамках матча отборочного раунда ЧМ-2022. На перерыв россияне ушли, ведя в счете 1:0.
Единственный мяч в свои же ворота забил защитник словаков Милан Шкриньяр.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Словакия
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Лберг
Если Захаряна и Ерохина не уберёт и не поменяет в перерыве на Жемалетдинова и Заболотного (например)- Пролетим. Везти дальше не будет
08.10.2021
Джон....Сильвер
В первом тайме фартило нашим мяченогам. Повозили словаки наших, как щенков. У нас не оборона, а решето, как нож скозь масло словаки проходилиии. Спасибо Сафонову. Но, хватит ли его надолго? Да уж, не сборная у нас, а просто пиииииииипец!
08.10.2021
chimega
Да нет никаких сил смотреть.... Периодически включаю, чтобы счёт глянуть :-)
08.10.2021
Iz_naroda
Сколько же сил надо, чтобы смотреть, как играют наши.
08.10.2021