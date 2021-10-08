Россия — Словакия: Карпин сделал двойную замену в перерыве
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал двойную замену в перерыве матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словакии.
Поле покинули полузащитник Арсен Захарян и нападающий Федор Смолов. Вместо них вышли хавбек Даниил Фомин и форвард Антон Заболотный.
Отметим, что после первого тайма россияне выигрывают со счетом 1:0.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Словакия
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