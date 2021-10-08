Россия — Словакия: Шкриньяр забил в свои ворота
Сборная России открыла счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии. Автором автогола стал лидер обороны словаков Милан Шкриньяр.
Сборная России провела быструю атаку, мяч оказался у Арсена Захаряна, который сделал прострел в штрафную. Шкриньяр в подкате пытался перехватить мяч, но вместо этого срезал его в свои ворота.
Отметим, что в прошлой встрече между командами именно Шкриньяр забил решающий гол в ворота сборной России.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Словакия
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