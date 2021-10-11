«Россия победит Словению в один мяч». Прогноз Олега Корнаухова

Бывший защитник ЦСКА, «Торпедо» и нашей национальной команды Олег Корнаухов дал в программе «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ» свой прогноз на исход отборочной встречи ЧМ-2022 Словения — Россия, которая состоится сегодня в Мариборе (21.45 мск).

— Победа сборной России в один мяч, — сказал Корнаухов. — Сложная, тягучая, вымученная, но победа. Похожая на казанскую над Словакией — где-то такого плана.

— А если мы все-таки останемся в группе вторыми и будем играть в стыковом мини-турнире — каковы шансы в таком случае?

— Тут нужно смотреть, какие соперники попадутся — это имеет громадное значение. Условно, если достанется Испания, то мы понимаем ее уровень. Нам останется только надеяться на тот фарт, который пока сопутствует национальной команде, и на то, что, может быть, что-то получится. Давайте пока думать пошагово, не забегать далеко вперед, то есть мыслить категорией «здесь и сейчас».

Напомним, что Россия занимает в группе Н второе место после Хорватии, уступая по разности мячей — у обеих сборных по 16 очков после семи матчей. Словения идет третьей (10), Словакия, которая сегодня сыграет на выезде с хорватами, — четвертой (9).