Жота получил травму в расположении сборной Португалии

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил мышечную травму. По этой причине он не принимал участия ни в товарищеском матче сборной Португалии против Катара (3:0), который состоялся 9 октября, ни в тренировке 11 октября накануне встречи квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом, сообщает A Bola.

Под вопросом находится участие форварда и в самой игре с Люксембургом, которая состоится во вторник, 12 октября. Начало матча — в 21.45 (мск).