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Жота получил травму в расположении сборной Португалии

Нападающий «Ливерпуля» получил травму в расположении сборной Португалии
11 октября, 18:05
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил мышечную травму. По этой причине он не принимал участия ни в товарищеском матче сборной Португалии против Катара (3:0), который состоялся 9 октября, ни в тренировке 11 октября накануне встречи квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом, сообщает A Bola.

Под вопросом находится участие форварда и в самой игре с Люксембургом, которая состоится во вторник, 12 октября. Начало матча — в 21.45 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора
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