Михаил Боярский: «Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает!»

Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного этапа ЧМ-2022 между Словенией и Россией.

«Мы ни хрена не выиграли у Словакии! С таким футболом можно играть в Колпино! Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает. У Карпина пока ничего не получается... Либо это не вариант для сборной, либо у него было мало времени. Дай Бог будет ничья, у нас же хороший вратарь, а так... На победу я не рассчитываю», — сказал Боярский «СЭ».

В понедельник, 11 октября, россияне сыграют в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Словении. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на 3-й позиции с 10 очками.