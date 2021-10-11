Михаил Боярский: «Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает!»
11 октября, 18:15
Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного этапа ЧМ-2022 между Словенией и Россией.
«Мы ни хрена не выиграли у Словакии! С таким футболом можно играть в Колпино! Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает. У Карпина пока ничего не получается... Либо это не вариант для сборной, либо у него было мало времени. Дай Бог будет ничья, у нас же хороший вратарь, а так... На победу я не рассчитываю», — сказал Боярский «СЭ».
В понедельник, 11 октября, россияне сыграют в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Словении. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на 3-й позиции с 10 очками.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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