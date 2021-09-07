Состав сборной Мальты на матч отбора ЧМ-2022 с Россией
Заявка сборной Мальты на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России состоит из 23 футболистов. Встреча пройдет в Москве 7 сентября, начало — в 21.45 (мск).
Вратари
· Анри Бонелло («Хамрун»);
· Мэтью Грек («Пемброк Атлета»);
· Джейк Галеа (без клуба).
Защитники
· Зак Мускат («Каза Пиа»);
· Энрико Пепе («Биркиркара»);
· Курт Шоу («Слима»);
· Кейн Аттард («Биркиркара»);
· Стив Борг («Гзира»);
· Андрей Агиус («Хибернианс»);
· Данстэн Велла («Хибернианс»);
· Карл Микаллеф («Хамрун»).
Полузащитники
· Тедди Теума («Юнион»);
· Тристан Каруана («Валлетта»);
· Райан Камендзули («Флориана»);
· Джек Грек («Хибернианс»);
· Стивен Пизани («Гзира»);
· Люк Гэмбин («Ньюпорт»).
Нападающие
· Хуан Корболан («Хамрун»);
· Шон Димек («Валлетта»);
· Александер Сатариано («Фрозиноне»);
· Люк Монтебелло («Биркиркара»);
· Пол Мбонг («Биркиркара»);
· Джозеф Мбонг («Хамрун»).
Портал Transfermarkt оценивают общую стоимость состава сборной Мальты в 6,08 миллиона евро.
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю