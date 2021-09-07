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Состав сборной Мальты на матч отбора ЧМ-2022 с Россией

03:15
Алексей Миранчук борется за мяч с футболистом сборной Мальты. Фото Константин Рыбин, РФС
Алексей Миранчук борется за мяч с футболистом сборной Мальты. Фото Константин Рыбин, РФС
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Заявка сборной Мальты на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России состоит из 23 футболистов. Встреча пройдет в Москве 7 сентября, начало — в 21.45 (мск).

Вратари

· Анри Бонелло («Хамрун»);

· Мэтью Грек («Пемброк Атлета»);

· Джейк Галеа (без клуба).

Защитники

· Зак Мускат («Каза Пиа»);

· Энрико Пепе («Биркиркара»);

· Курт Шоу («Слима»);

· Кейн Аттард («Биркиркара»);

· Стив Борг («Гзира»);

· Андрей Агиус («Хибернианс»);

· Данстэн Велла («Хибернианс»);

· Карл Микаллеф («Хамрун»).

Полузащитники

· Тедди Теума («Юнион»);

· Тристан Каруана («Валлетта»);

· Райан Камендзули («Флориана»);

· Джек Грек («Хибернианс»);

· Стивен Пизани («Гзира»);

· Люк Гэмбин («Ньюпорт»).

Нападающие

· Хуан Корболан («Хамрун»);

· Шон Димек («Валлетта»);

· Александер Сатариано («Фрозиноне»);

· Люк Монтебелло («Биркиркара»);

· Пол Мбонг («Биркиркара»);

· Джозеф Мбонг («Хамрун»).

Портал Transfermarkt оценивают общую стоимость состава сборной Мальты в 6,08 миллиона евро.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Россия — Мальта

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