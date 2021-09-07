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Россия — Мальта, отбор ЧМ-2022: кто тренер сборной России по футболу?

02:15
Валерий Карпин. Фото Instagram
Валерий Карпин. Фото Instagram
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Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года.

Ранее на протяжении четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).

За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000. На счету экс-полузащитника 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.

7 сентября сборная России, которую тренирует Карпин, проведет матч отбора чемпионата мира-2022 с Мальтой. Встреча начнется в 21.45 (мск).

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Россия — Мальта

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры