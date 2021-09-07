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Россия — Мальта: кто будет судить матч отбора ЧМ-2022

04:15
Али Палабыйык. Фото Twitter
Али Палабыйык. Фото Twitter
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Турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Мальта. Встреча пройдет в Москве 7 сентября, начало — в 21.45 (мск).

Ассистентами 40-летнего Палабыйыка станут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный судья — Ясар Кемал Угурлу. ВАР — Абдулкадир Битиген, AВАР — Мете Калкаван.

Прямая онлайн-трансляция матча Россия — Мальта будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале РЕН ТВ (начало — в 21.35).

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Россия — Мальта

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