Россия — Кипр: где смотреть и во сколько начало матча отбора ЧМ-2022
Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В первом круге команда Валерия Карпина победила соперника со счетом 2:0. После 8 игр Россия занимает первое место в группе Н с 19 баллами.
Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5
Что надо сделать России, чтобы попасть на ЧМ с первого места? Расклады перед матчем с Кипром
Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.
Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Россия 1.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю