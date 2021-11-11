Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге команда Валерия Карпина победила соперника со счетом 2:0. После 8 игр Россия занимает первое место в группе Н с 19 баллами.

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:

1. Россия — 19 очков

2. Хорватия — 17

3. Словакия — 10

4. Словения — 10

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5

11.11.2021 | Россия — Кипр

Что надо сделать России, чтобы попасть на ЧМ с первого места? Расклады перед матчем с Кипром

Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Россия 1.