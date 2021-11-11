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Россия — Кипр: где смотреть и во сколько начало матча отбора ЧМ-2022

09:00
Форвард сборной России Федор Смолов в матче против Кипра. Фото AFP
Форвард сборной России Федор Смолов в матче против Кипра. Фото AFP
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Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге команда Валерия Карпина победила соперника со счетом 2:0. После 8 игр Россия занимает первое место в группе Н с 19 баллами.

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5

11.11.2021 | Россия — Кипр

Что надо сделать России, чтобы попасть на ЧМ с первого места? Расклады перед матчем с Кипром

Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Россия 1.

Россия — Кипр

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Сергей Ревенко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры