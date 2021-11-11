Что надо сделать России, чтобы попасть на ЧМ с первого места? Расклады отборочного турнира перед матчем с Кипром

Перед последними двумя турами положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.

М Команда И В Н П М О 1 Россия 8 6 1 1 13-5 19 2 Хорватия 8 5 2 1 13-3 17 3 Словакия 8 2 4 2 9-9 10 4 Словения 8 3 1 4 9-9 9 5 Мальта 8 1 2 5 8-17 5 6 Кипр 8 1 2 5 3-13 5

Оставшиеся матчи:

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если:

— наберет хотя бы 4 очка в оставшихся матчах;

— обыграет Хорватию;

— сыграет вничью с Хорватией и не победит Кипр, а хорваты не победят Мальту;

— проиграет Хорватией и обыграет Кипр, а хорваты проиграют Мальте;

Во всех остальных случаях Россия займет второе место и сыграет в стыковых матчах. Ниже второго места наша команда опуститься не может.