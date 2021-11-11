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Роналду и Испания могут не попасть напрямую на ЧМ? Тревожные расклады для топ-сборных

Португалия с Криштиану Роналду может не попасть напрямую в финальный турнир ЧМ-2022
08:30
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото AFP
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В четверг стартует предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022.

Положение в европейской группе А выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

7

5

2

0

16-8

17

6

5

1

0

16-4

16

6

2

0

4

5-14

6

6

1

2

3

8-8

5

7

0

1

6

4-15

1

В четверг Ирландия примет Португалию, а в последнем туре Криштиану Роналду и Ко встретятся на своем поле с Сербией. Напомним, что напрямую на ЧМ попадет лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправится в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Португалия пока не обеспечила себе первое место в группе. Для получения путевки в Катар ей нужен один из следующих вариантов: победа над Сербией или ничья с ней при победе или ничьей с Ирландией. При других раскладах на ЧМ отправится балканская команда.

В европейской группе В положение такое.

И

В

Н

П

М

О

6

5

0

1

12-3

15

6

4

1

1

13-5

13

6

2

3

1

7-6

9

7

1

1

5

4-12

4

7

1

1

5

4-14

4

В четверг Швеция сыграет в гостях у Грузии, а Испания — у Греции. В последнем туре лидеры группы сойдутся между собой (хозяйкой будет «Красная фурия»), а греки примут Косово.

В этой группе расклады более запутанные:

— если Швеция сегодня победит, а Испания — нет, то скандинавы досрочно обеспечат себе первое место в группе;

— если Испания уступит Греции и не победит Швецию, а Греция обыграет Косово, то «Красная фурия» не пройдет даже в стыковые матчи;

— наиболее вероятный расклад, конечно, победы Испании и Швеции сегодня — тогда судьба первого места решится в последнем туре, и скандинавов устроит ничья.

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Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
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