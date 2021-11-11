Роналду и Испания могут не попасть напрямую на ЧМ? Тревожные расклады для топ-сборных

В четверг стартует предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022.

Положение в европейской группе А выглядит так.

И В Н П М О 1 Сербия 7 5 2 0 16-8 17 2 Португалия 6 5 1 0 16-4 16 3 Люксембург 6 2 0 4 5-14 6 4 Ирландия 6 1 2 3 8-8 5 5 Азербайджан 7 0 1 6 4-15 1

В четверг Ирландия примет Португалию, а в последнем туре Криштиану Роналду и Ко встретятся на своем поле с Сербией. Напомним, что напрямую на ЧМ попадет лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправится в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Португалия пока не обеспечила себе первое место в группе. Для получения путевки в Катар ей нужен один из следующих вариантов: победа над Сербией или ничья с ней при победе или ничьей с Ирландией. При других раскладах на ЧМ отправится балканская команда.

В европейской группе В положение такое.

И В Н П М О 1 Швеция 6 5 0 1 12-3 15 2 Испания 6 4 1 1 13-5 13 3 Греция 6 2 3 1 7-6 9 4 Грузия 7 1 1 5 4-12 4 5 Косово 7 1 1 5 4-14 4

В четверг Швеция сыграет в гостях у Грузии, а Испания — у Греции. В последнем туре лидеры группы сойдутся между собой (хозяйкой будет «Красная фурия»), а греки примут Косово.

В этой группе расклады более запутанные:

— если Швеция сегодня победит, а Испания — нет, то скандинавы досрочно обеспечат себе первое место в группе;

— если Испания уступит Греции и не победит Швецию, а Греция обыграет Косово, то «Красная фурия» не пройдет даже в стыковые матчи;

— наиболее вероятный расклад, конечно, победы Испании и Швеции сегодня — тогда судьба первого места решится в последнем туре, и скандинавов устроит ничья.