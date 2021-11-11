Роналду и Испания могут не попасть напрямую на ЧМ? Тревожные расклады для топ-сборных
В четверг стартует предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022.
Положение в европейской группе А выглядит так.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1 Сербия
|
7
|
5
|
2
|
0
|
16-8
|
17
|
6
|
5
|
1
|
0
|
16-4
|
16
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-14
|
6
|
4 Ирландия
|
6
|
1
|
2
|
3
|
8-8
|
5
|
7
|
0
|
1
|
6
|
4-15
|
1
В четверг Ирландия примет Португалию, а в последнем туре Криштиану Роналду и Ко встретятся на своем поле с Сербией. Напомним, что напрямую на ЧМ попадет лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправится в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Португалия пока не обеспечила себе первое место в группе. Для получения путевки в Катар ей нужен один из следующих вариантов: победа над Сербией или ничья с ней при победе или ничьей с Ирландией. При других раскладах на ЧМ отправится балканская команда.
В европейской группе В положение такое.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1 Швеция
|
6
|
5
|
0
|
1
|
12-3
|
15
|
2 Испания
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13-5
|
13
|
3 Греция
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7-6
|
9
|
4 Грузия
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-12
|
4
|
5 Косово
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-14
|
4
В четверг Швеция сыграет в гостях у Грузии, а Испания — у Греции. В последнем туре лидеры группы сойдутся между собой (хозяйкой будет «Красная фурия»), а греки примут Косово.
В этой группе расклады более запутанные:
— если Швеция сегодня победит, а Испания — нет, то скандинавы досрочно обеспечат себе первое место в группе;
— если Испания уступит Греции и не победит Швецию, а Греция обыграет Косово, то «Красная фурия» не пройдет даже в стыковые матчи;
— наиболее вероятный расклад, конечно, победы Испании и Швеции сегодня — тогда судьба первого места решится в последнем туре, и скандинавов устроит ничья.
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