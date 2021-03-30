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Романцев ответил на вопрос, могут ли Дзюба и Соболев вместе играть за сборную

17:05
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев ответил на вопрос о том, могут ли Артем Дзюба и Александр Соболев вместе выходить в стартовом составе национальной команды.

— Все зависело бы от соперника, — сказал Романцев «СЭ». — Скажем, с Англией или Германией, которые традиционно сильны в игре на втором этаже, два таких габаритных форварда впереди стали бы перебором. А с командами, для которых в борьба за верховые мячи в своей штрафной проблема, я бы рискнул сделать ставку на такую мощную пару, как Дзюба с Соболевым.

Вы ожидали, что Соболев так резко прибавит в игре?

— Это не стало для меня неожиданностью, поскольку уже по приходе в «Спартак» было видно, что у парня есть все задатки таранного, забивного форварда — рост, мощь, страсть, смелость. Теперь он притерся в составе, почувствовал игру, нашел в ней себя. Кстати, это заслуга и тренера, и партнеров. Что касается сравнения с Дзюбой, то здесь у них много общего — желание биться за свои клубы и сборную. Так что Семаку с Тедеско можно позавидовать, что они работают с такими настоящими мужиками.

Сегодня, 30 марта, в Трнаве пройдет матч отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России. Начало — в 21:45 по московскому времени.

(Александр Львов)

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева»

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