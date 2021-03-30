Дюрица назвал Россию фаворитом в матче против Словакии
Экс-защитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал, чего ждет от матча словаков против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.
— Как сегодня сборной России обыграть словаков?
— Вы выиграли два матча, занимаете первое место и в психологическом плане сейчас на коне. У нас все наоборот, мы потеряли четыре очка. И это главное преимущество России. Мы должны побеждать любой ценой, а вы можете просто играть в удовольствие. Не хочу прогнозировать, но у вас сегодня больше шансов на три очка, — рассказал Дюрица в интервью «РБ Спорт».
— Россия — фаворит нашей группы?
— Да, они молодцы. Пару лет назад, когда играли на Евро, команда еще не была такой стабильной. Тогда уходило много старых игроков, приходило много новых, возникали проблемы. Нужно было немного подождать, и видно, что Черчесов многое поменял: ребята в хорошем настроении, в психологическом плане стали стабильнее. И потому команда на первом месте. Для Словакии это будет сложнейший матч, у Дзюбы получается и в «Зените», и в сборной. А мы упустили очки в играх с Мальтой и Кипром. У нас все это обсуждают, нам очень стыдно.
Сегодня, 30 марта, в Трнаве пройдет матч отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-rabota-trenerom-ne-moe-esli-lokomotiv-pozovet-mogu-priehat-tol-ko-posmotret-futbol/
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