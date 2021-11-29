Романцев о шансах России в стыках ЧМ-2022: «Если не проходить Польшу, то зачем ехать в Катар?»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о шансах национальной команды в стыковых матчах к ЧМ-2022.

«Я бы оценил ее средне. С одной стороны, на нашем пути не оказалось Италии и Португалии, что уже хорошо. С другой, не радует, что выпала Польша, поскольку среди «несеяных» это самая сильная сборная. К тому же для нас это соперник из категории неудобных. И наш козырь здесь то, что с поляками мы будем играть дома. Нынешняя польская команда — это прежде всего уникальный Левандовски, который проводит фантастический сезон в роли главного кандидата на «Золотой мяч». А среди его партнеров могут оказаться Крыховяк, Шиманьски и Рыбус, которые хорошо знают наш футбол. Так что в марте нас ждет зубастый противник. Тем более что для российского футбола это месяц вхождения в сезон. Но если не проходить Польшу, то тогда зачем ехать в Катар?» — сказал Романцев.