Кузяев о поражении от Хорватии: «Не могу сказать, что если бы я играл, все сложилось по-другому»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился настроем на стыковые матчи в рамках отбора ЧМ-2022.

— По поводу сборной не могу сказать, что, если бы я играл, все сложилось бы совсем по-другому. Против Хорватии была не самая лучшая наша игра, но ребятам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть вничью и напрямую выйти в Катар. Не считаю это большой проблемой. Есть стыки, это еще одна возможность. Будут зимние сборы, к мартовским матчам, надеюсь, ребята подойдут без травм, — сказал Кузяев в интервью журналисту Илье Казакову в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— В сборной ты играешь на разных позициях. Кто-то говорит, что Кузяев — игрок формации будущего, а кто-то считает, что Кузяев — универсальный игрок, не зацикленный на какой-то определенной позиции и из-за этого не имеющий возможности найти европейский клуб для продолжения карьеры. Какая точка зрения кажется верной тебе?

— Где я только не поиграл на протяжении своей карьеры. Моя позиция — центральный полузащитник, box-to-box. Отчасти соглашусь с вами, что, играя на различных позициях, я не смог проявить все свои возможности. Одну игру я играю справа в защите, следующую — слева в полузащите, другую — в центре. Но я не считаю это главной проблемой. Когда я общаюсь с тренерами, я всем говорю, что куда поставите, там и сыграю, но мне предпочтительнее играть в центре полузащиты.

Приводим правильную версию слов футболиста, изначально его прямая речь была искажена.