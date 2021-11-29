Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о сборной Польши, с которой национальной команде предстоит встретиться в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Нет смысла выделять кого-то одного игрока в сборной Польши. Футбол — коллективная игра. Левандовски — хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают ее цвета. Не думаю, что игроки сборной Польши чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России. Поэтому необходимо подготовиться серьезнейшим образом. Каждый должен понимать: возможно, это самый важный матч в его карьере. Как только у команды появится дух победителя, она встанет на правильный путь».

Встреча между Россией и Польшей пройдет 24 марта на одном из российских стадионов. Если команда Валерия Карпина одержит победу, то в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.