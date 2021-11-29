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Бородюк — о сборной Польши: «Не думаю, что их игроки чем-то лучше российских футболистов»

Бордюк не считает, что игроки сборной Польши в чем-то превосходят российских футболистов
10:00
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о сборной Польши, с которой национальной команде предстоит встретиться в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Нет смысла выделять кого-то одного игрока в сборной Польши. Футбол — коллективная игра. Левандовски — хороший нападающий, который здорово проявляет себя в «Баварии». В сборной же рисунок и схемы зависят не только от одного Роберта, а от целого набора исполнителей, которые защищают ее цвета. Не думаю, что игроки сборной Польши чем-то лучше ребят, выступающих под флагом России. Поэтому необходимо подготовиться серьезнейшим образом. Каждый должен понимать: возможно, это самый важный матч в его карьере. Как только у команды появится дух победителя, она встанет на правильный путь».

Встреча между Россией и Польшей пройдет 24 марта на одном из российских стадионов. Если команда Валерия Карпина одержит победу, то в финале встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/932509-borodyuk-rossiya-polsha-styki-levandovski

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты