Ребров оценил игру Мартинеса в финале ЧМ: «Вратарь может и должен провоцировать»

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» оценил поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ в Катаре против Франции (3:3, пенальти — 4:2).

«Его поведение было совершенно нормальным! Серия пенальти — борьба нервов. Побеждает тот, кто сильнее. Вратарь может и должен провоцировать! Но желтую за этот эпизод Мартинес получил заслуженно. Я не считаю, что он делал что-то из ряда вон выходящее. Это игра, каждый использует разные методы в рамках дозволенного. Чуть нарушил — желтая. Зато Мартинес своим поведением заставил промахнуться Тчуамени! Аргентинец очень уверенно себя вел. Даже в телетрансляции было видно, как он доминирует над французами», — сказал Ребров «СЭ».

Ранее голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в финале чемпионата мира провоцировал французов в серии пенальти, за что получил желтую карточку.