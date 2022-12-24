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Сегодня, 11:00

Ребров сравнил финал ЧМ с матчем против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Фото AFP

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, с каким бы своим матчем сравнил финал ЧМ Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2).

«С «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов! Это была одна из лучших игр, в которой мне довелось участвовать, — стадион кипит, мы забили первый гол, нам забили ответный... В конце уже просто тянули время: Самедова полчаса на машине катали, меня долго выносили с поля», — сказал Ребров «СЭ».

В Лиге чемпионов в сезоне-2017/18 «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Красно-белые первыми открыли счет, но пропустили через несколько минут после забитого гола.

Ранее сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, одержав победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси. «Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

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