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Live «СЭ»: сразу после матча Россия — Словения

10:55
Игроки сборной России празднуют забитый мяч в ворота Мальты. Фото Reuters
Игроки сборной России празднуют забитый мяч в ворота Мальты. Фото Reuters

Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев обсуждают матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022, а также выступление молодежки на Евро.

— Что показала сборная в матче со Словенией?

— Как изменился расклад в группе после второго матча?

— Есть ли вопросы к Черчесову?

— Возвращение Дзюбы в сборную. Оно того стоило?

— Мощный старт молодежки на Евро. Что будет с французами?

— Кто из этой молодежки уже сегодня усилил бы взрослую сборную?

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