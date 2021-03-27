Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев обсуждают матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022, а также выступление молодежки на Евро.

— Что показала сборная в матче со Словенией?

— Как изменился расклад в группе после второго матча?

— Есть ли вопросы к Черчесову?

— Возвращение Дзюбы в сборную. Оно того стоило?

— Мощный старт молодежки на Евро. Что будет с французами?

— Кто из этой молодежки уже сегодня усилил бы взрослую сборную?