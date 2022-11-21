Радченко назвал футболиста, которому желает победы на чемпионате мира-2022

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира — это всегда интересно. Это самый главный турнир на планете. Многие болельщики ждут его четыре года. Мой фаворит? Я буду болеть за Аргентину. Очень хочу, чтобы Месси все-таки победил на чемпионате мира. Ему этого не хватает. Это финал карьеры Месси? Конечно, годы дают знать о себе. Наверное, этот турни будет для него последним из больших, и он сделает все для того, чтобы красиво хлопнуть дверью», — приводит слова Радченко «Спорт День за Днем».

Сборная Аргентины с Лионелем Месси сыграет на ЧМ-2022 с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).