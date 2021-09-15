Помощник Путина оценил работу Карпина в сборной России
Помощник президента РФ Владимира Путина, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Левитин поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Еще рано давать оценку, но видно, что он хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», — приводит «РБК Спорт» слова Левитина.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).
Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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https://sportrbc.ru/news/614116549a79477197f5f4cf?ruid=uUjlA2CNEKlRw0xZA8ArAg==
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