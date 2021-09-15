Помощник Путина оценил работу Карпина в сборной России

Помощник президента РФ Владимира Путина, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Левитин поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Еще рано давать оценку, но видно, что он хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», — приводит «РБК Спорт» слова Левитина.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.