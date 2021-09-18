Немецкий футбольный союз разрешил Кунцу возглавить сборную Турции
Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц может возглавить сборную Турции.
Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), организация согласилась расторгнуть контракт с тренером, если он возглавит турецкую сборную. Ранее команду покинул Шенол Гюнеш.
Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Турции может стать Андрей Шевченко.
Летом Кунц рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России.
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