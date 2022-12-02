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Сегодня, 21:08

Полузащитник Уругвая — о невыходе в плей-офф ЧМ-2022: «Результат, который не зависел от нас»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта прокомментировал невыход команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В заключительном туре уругвайцы обыграли Гану (2:0), но заняли третье место в группе Н, так как в другой игре Корея победила Португалию (2:1).

«Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы... Но этого не произошло, и мы расстроены, мы отдали все силы в этой игре. Это результат, который не зависел от нас. Решение судьи не назначать пенальти? Мы должны посмотреть на этот эпизод, но нам нужно двигаться дальше. Что случилось, то случилось», — приводит слова де Арраскаэта RMC Sport.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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