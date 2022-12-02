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Гана — Уругвай: видеообзор матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.
Фото Reuters

Сборная Уругвая победили команду Ганы в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Джорджиан Де Арраскаэта.

Ганцы могли открыть счет в первом тайме, но Андре Айю не реализовал пенальти.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Гана — Уругвай

Первую строчку в группе H заняла команда Португалии (6), вторую — сборная Южной Кореи (4), обошедшая Уругвай (4 очка) за счет большего количества забитых мячей.

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Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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